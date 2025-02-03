В Новосибирске беременным стали выдавать приборы непрерывного мониторинга

Как пояснила главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова, средства на приобретение приборов для мониторинга глюкозы выделены всем субъектам РФ в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».
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