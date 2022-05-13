Бензема забил 44 гола в 44 матчах за «Реал» в этом сезоне

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 44-й гол за клуб в этом сезоне. Вчера француз с паса Винисиуса Жуниора забил «Леванте» (6:0) в матче 36-го тура Ла Лиги.

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