Бензема забил 44 гола в 44 матчах за «Реал» в этом сезоне

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 44-й гол за клуб в этом сезоне. Вчера француз с паса Винисиуса Жуниора забил «Леванте» (6:0) в матче 36-го тура Ла Лиги.
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