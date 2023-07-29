АВТОР: КОШКИН Иллюстрация в свободном доступе Если любого здравомыслящего человека попросить назвать хоть одну из многочисленных международных гуманитарных премий, вручение которой ныне не является политизированным, то он явно окажется в сильном затруднении.
Дожили! Урсула - лауреат премии Мира и Свободы
Комментарии
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Мария Беликова
Полная деградация. Не руководители, а посмешище, марионетки пиндосов.
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9 час.
ШКИПЕР
И это ещё не вечер ! Скоро узнаем про ЗЕ- нарика ,что он стал соискателем Нобелевской премии мира !
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7 час.
Элла
Этой фашистки надо дать премию, как АКТИВНОЙ РАЗЖИГАТЕЛЬНИЦЕ ВОЙНЫ!!!!
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6 час.
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