Спички - не игрушка

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Дожили! Урсула - лауреат премии Мира и Свободы

Дожили! Урсула - лауреат премии Мира и Свободы

АВТОР:  КОШКИН Иллюстрация в свободном доступе Если любого здравомыслящего человека попросить назвать хоть одну из многочисленных международных гуманитарных премий, вручение которой ныне не является политизированным, то он явно окажется в сильном затруднении.

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Комментарии
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Мария Беликова
Полная деградация. Не руководители, а посмешище, марионетки пиндосов.
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9 час.
ШКИПЕР
И это ещё не вечер ! Скоро узнаем про ЗЕ- нарика ,что он стал соискателем Нобелевской премии мира !
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7 час.
Элла
Этой фашистки надо дать премию, как АКТИВНОЙ  РАЗЖИГАТЕЛЬНИЦЕ  ВОЙНЫ!!!!
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6 час.

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