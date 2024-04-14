Канцелярия Нетаньяху: Израиль продолжит операцию в Газе

Израильские власти считают, что отказ представителей палестинского движения ХАМАС от предложений посредников говорит об их нежелании прийти к какому-либо соглашению, поэтому операция в секторе Газа будет продолжаться в полном объеме.
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