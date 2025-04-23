«Покрытая» судья отсрочила наказание женщине в никабе за участие в банде и это в России

Avia.pro - СМИ В небольшом зале суда в Дагестане развернулась история, которая, словно искра, осветила тонкую грань между законом, традициями и гуманизмом.
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