В Дзержинске (Торецке) сейчас идут активные бои. В них участвуют и бойцы из Краснодара. Наши уже в центре города.
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В Дзержинске (Торецке) сейчас идут активные бои. В них участвуют и бойцы из Краснодара. Наши уже в центре города.