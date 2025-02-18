Руководство Эфиопии приедет в Россию на празднование 80-летия Победы

Премьер-министр Эфиопии Абийя Ахмед Али заверил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в том, что эфиопская делегация будет представлена на торжествах торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года на самом высоком уровне.