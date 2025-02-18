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Парламентская газета

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Руководство Эфиопии приедет в Россию на празднование 80-летия Победы

Руководство Эфиопии приедет в Россию на празднование 80-летия Победы

Премьер-министр Эфиопии Абийя Ахмед Али заверил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в том, что эфиопская делегация будет представлена на торжествах торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года на самом высоком уровне.

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
Очередной нахлебнк
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19 час.
Э
Эмма
💯👍🏻
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16 час.
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