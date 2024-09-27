Калужанин отдал более 340 тысяч рублей несуществующей проститутке

Находчивая мошенница из Оренбургской области, под видом проститутки, обманула калужанина более чем на 340 тысяч рублейНаходчивая мошенница из Оренбургской области, под видом проститутки, обманула калужанина более чем на 340 тысяч рублей.
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