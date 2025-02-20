Поток иностранцев в Россию вернулся к показателям допандемийных времен

Количество поездок иностранных граждан из дружественных стран, посетивших Россию в 2024 году, достигло уровня 2019 года, до введения карантинных мер и массового закрытия границ в связи с пандемией COVID-19.
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