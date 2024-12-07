«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о продлении контракта с российским вратарем Шестеркиным

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о продлении контракта с российским голкипером Игорем Шестеркиным.
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