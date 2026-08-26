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Умер звезда фильмов "Оно" и "Один дома 2" Тим Карри

Умер звезда фильмов "Оно" и "Один дома 2" Тим Карри

На 81-м году жизни скончался британский актёр Тим Карри, наиболее известный по ролям в фильмах "Оно" и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке".

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