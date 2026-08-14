В Китае разогнали поезд до 800 км/ч за пять секунд

Китайские специалисты установили новый рекорд скорости для поезда на магнитной левитации. На испытательном полигоне состав массой в несколько тонн разогнали до 800 км/ч всего за 5 секунд.
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