Дипфейки научились имитировать сердцебиение: как это меняет правила игры

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Искандер
    Вооот, сам видишь - твой петушиный пердак на большее просто не способен, утверждается только вонючестью.Кто в России хозяин?
  • Искандер
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