Дипфейки научились имитировать сердцебиение: как это меняет правила игры

Современные дипфейки научились имитировать сердцебиение, обманывая системы проверки. Новое исследование показывает, как поддельные видео сохраняют биометрические данные и какие методы обнаружения будут эффективны теперь.
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