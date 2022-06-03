Названы самые популярные маршруты для путешествий летом у туристов с детьми

Названы самые востребованные направления для летних поездок у самостоятельных туристов с детьми. Данные бронирований авиабилетов на период с 1 июня по 31 августа были проанализированы специалистами онлайн-сервиса OneTwoTrip, сообщает РИА Новости.
Названы самые востребованные направления для летних поездок у самостоятельных туристов с детьми. Данные бронирований авиабилетов на период с 1 июня по 31 августа были проанализированы специалистами онлайн-сервиса OneTwoTrip, сообщает РИА Новости.
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