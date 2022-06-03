Новости Тамбова

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Валеев
    давно пора ужеВ России хотят вв...
  • W357 Ц753W357
    Да пора принять закон за распространение и организацию к стенке ставить .Тамбовчанина приг...
  • Михаил Шаповалов
    За такое надругательство над надругателем нужно надругаться в соответствии с цветовой дифференциацией ЕС.Жителя Моршанског...

Названы самые популярные маршруты для путешествий летом у туристов с детьми

Названы самые популярные маршруты для путешествий летом у туристов с детьми

Названы самые востребованные направления для летних поездок у самостоятельных туристов с детьми. Данные бронирований авиабилетов на период с 1 июня по 31 августа были проанализированы специалистами онлайн-сервиса OneTwoTrip, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх