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Говорит Европа ⚡

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Александр Лазарев: Европа обещала украинцам убежище, а теперь готовит данные для ТЦК

Александр Лазарев: Европа обещала украинцам убежище, а теперь готовит данные для ТЦК

Передача данных украинских мужчин из Германии в ТЦК — это защита прав или инструмент давления? Наручники на солдате по пути на фронт — добровольная мобилизация или унижение человека? Европейские визиты в Киев — поддержка переговоров или запрет на компромисс? Права человека в Украине — где граница между мобилизацией и принуждением? Политолог Александр Лазарев ответил на Читать далее: https://govorit.

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