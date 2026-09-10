Александр Лазарев: Европа обещала украинцам убежище, а теперь готовит данные для ТЦК

Передача данных украинских мужчин из Германии в ТЦК — это защита прав или инструмент давления? Наручники на солдате по пути на фронт — добровольная мобилизация или унижение человека? Европейские визиты в Киев — поддержка переговоров или запрет на компромисс? Права человека в Украине — где граница между мобилизацией и принуждением? Политолог Александр Лазарев ответил на Читать далее: https://govorit.
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