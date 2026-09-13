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Гурцкая о Батракове в «Галатасарае»: «Пока не вижу, что Алексея приняли все игроки, но хорошо, что выходит в такой звездной команде. В игре со «Спортингом» для него были сложные скорости»

Медиадеятель Тимур Гурцкая высказался о первых матчах Алексея Батракова за « Галатасарай ». Экс-полузащитник «Локомотива» перешел в турецкий клуб за 25 млн евро в летнее трансферное окно.

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