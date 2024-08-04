Молодогвардейцы Татарстана в День железнодорожника поздравили ветеранов РЖД

Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» традиционно поздравило заслуженных работников РЖД — машинистов поездов, кондукторов, вагоновожатых, начальников вокзалов — всех тех, кто связан с железными дорогами.
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