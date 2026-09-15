Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Страна»: Россия может использовать оговорку в Уставе ООН для удара по Германии

«Страна»: Россия может использовать оговорку в Уставе ООН для удара по Германии

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Бывший депутат Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт», немецкий дипломат Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Устав ООН до сих пор содержит оговорку о «вражеских государствах».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Першин
Александр Першин

Есть еще статья в Уставе ООН -страны победительницы имеют право на применении силы там где возрождается нацизм . А это не только Украина . Эстония , Латвия .Страны где прославляются Ваффен СС ( Нюрнбергским трибуналом СС признана преступной организацией ), Что то Лавров молчит . Или международное право плохо знает .

Профиль пользователя Valery
Valery

В Германии немцы из ГДР недовольны политикой существующей власти. Вот эту карту и нужно разыгрывать!

Профиль пользователя Валерий Николаевич
Валерий Николаевич

Не надо тешить свои бейцы вредными мыслями, что щас ка-а-ак вдарим! Они только этого и ждут и весь мир скажет, что они первыми начали! И будут правы. 3,5 года назад упустили момент, когда десантники были в Гостомеле. Их остановили, а потом повернули назад, якобы Обама надул опять гаранта, пообещал разрулить ситуевину. Время назад не вернуть, надо добивать в рамках СВО, не слушая ничьих советов, особенно от команды рыжего Трумпа. Очень трудно. ХЕЗ сколько времени понадобится

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецовизменено

Юридически грамотное толкование записи "для предотвращения новой агрессии с их стороны" подразумевает прямое нападение, а ещё как понимать что "понятие «вражеского государства» дезавуировали"?
Эти определения "дружественные" и "недружественные" страны  как-то не подходят для характеристики отношений между странами. Россия и Украина не объявляли войну друг другу, можно (юридически) рассматривать это как "вооружённый конфликт" или, как удобно было США в Югославии, "принуждение к миру киевских властей и предотвращение геноцида на Донбассе".