«Страна»: Россия может использовать оговорку в Уставе ООН для удара по Германии

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Бывший депутат Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт», немецкий дипломат Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Устав ООН до сих пор содержит оговорку о «вражеских государствах».
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Никогда никто Германию бомбить не будет, успокойтесь уже.
Есть еще статья в Уставе ООН -страны победительницы имеют право на применении силы там где возрождается нацизм . А это не только Украина . Эстония , Латвия .Страны где прославляются Ваффен СС ( Нюрнбергским трибуналом СС признана преступной организацией ), Что то Лавров молчит . Или международное право плохо знает .
Бжезинский-эта элита ваша или наша?
Что то мы медлим… Как бы нам не повторить июнь 41-го? … А бить надо первым чтоб не было поздно
Гарант испугается!
В Германии немцы из ГДР недовольны политикой существующей власти. Вот эту карту и нужно разыгрывать!
Да всем уже давно ПЛЕВАТЬ на ООН! Самое интересное - первыми были США !!!
Не надо тешить свои бейцы вредными мыслями, что щас ка-а-ак вдарим! Они только этого и ждут и весь мир скажет, что они первыми начали! И будут правы. 3,5 года назад упустили момент, когда десантники были в Гостомеле. Их остановили, а потом повернули назад, якобы Обама надул опять гаранта, пообещал разрулить ситуевину. Время назад не вернуть, надо добивать в рамках СВО, не слушая ничьих советов, особенно от команды рыжего Трумпа. Очень трудно. ХЕЗ сколько времени понадобится
Юридически грамотное толкование записи "для предотвращения новой агрессии с их стороны" подразумевает прямое нападение, а ещё как понимать что "понятие «вражеского государства» дезавуировали"?
Эти определения "дружественные" и "недружественные" страны как-то не подходят для характеристики отношений между странами. Россия и Украина не объявляли войну друг другу, можно (юридически) рассматривать это как "вооружённый конфликт" или, как удобно было США в Югославии, "принуждение к миру киевских властей и предотвращение геноцида на Донбассе".
хорошо бы об этом официально напомнить и германии и японии.............. но это не реально - проще нарисовать очередную очень красную линию и выразить никому не нужную озабоченность