Масонская Ложа «Катехизис и Катарсис» «Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие толпы» - или как сэр Исаак Ньютон на акциях погорел «Инвесторы в ужасе: лопнувший пузырь на рынке акций привёл к колоссальным убыткам! Множество людей потеряли все свои сбережения, и в стране началась волна самоубийств…» - типичный такой заголовок газетной статьи, не правда ли? Все мы пережили 2008 год, некоторые помнят крах доткомов начала двухтысячных, Энрон и многие другие замечательные истории.