Ас-Судани: Ирак выделит по $20 млн на восстановление сектора Газа и Ливана

Ирак выделит по $20 млн на восстановление сектора Газа и Ливана. Об этом заявил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), проходящем в Багдаде, передает РИА Новости.
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