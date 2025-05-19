Русский компас Надежда Вожакова. Фото: личная страница. И упорно не хочет даже подозревать брюнетов, преследовавших девушку.
Не мигранты, а курточка: полиция нашла "убийцу" юной пермячки
Комментарии
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olga_fenina2003 Фенина
В моем родном городе много лет назад произошло такое событие. Проводили ремонтные работы и оставили незакрытую траншею возле двора жилого дома. Куда только жильцы не обращались с просьбой зарыть траншею, мотивируя это опасностью для жильцов дома, особенно для детей: всё было без толку. И вот несколько месяцев спустя одного ребенка накрыло в этой траншее. Им оказался сын того начальника, который должен был эту траншею закопать. После этого траншею закрыли почти сразу же, когда тело ребенка откопали. Вот такая ирония судьбы...
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3 час.
ВМ
Виктор Макеев
Истину глаголете, давно пора, пока не совсем оккупировали Россию!
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2 час.
Людмила Е
С такой полицией скоро и у нас появится кровная месть. А что? Появились чебуреки и наркотики, замоташки и мастурбеки, их обычаи и нравы.. Дело за остальным..
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2 час.
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