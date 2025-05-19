Не мигранты, а курточка: полиция нашла "убийцу" юной пермячки

olga_fenina2003 Фенина

В моем родном городе много лет назад произошло такое событие. Проводили ремонтные работы и оставили незакрытую траншею возле двора жилого дома. Куда только жильцы не обращались с просьбой зарыть траншею, мотивируя это опасностью для жильцов дома, особенно для детей: всё было без толку. И вот несколько месяцев спустя одного ребенка накрыло в этой траншее. Им оказался сын того начальника, который должен был эту траншею закопать. После этого траншею закрыли почти сразу же, когда тело ребенка откопали. Вот такая ирония судьбы...