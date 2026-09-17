ES – Potential Long Scalp From Previous Day VAL E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions For today’s ES update, our main level of interest comes in around the 7622–7624 area for a potential long scalp opportunity.
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