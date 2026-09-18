Штурмовые отряды пятой танковой бригады группировки «Восток» освободили Розовку на ореховском направлении в Запорожской области и взяли под контроль господствующие тактические высоты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Новый успех у Хар...
- ГБ В ударах по НПЗ н...
- ГБ Сотрут с лица зем...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым