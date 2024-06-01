Илон Маск строит «Звездный щит»: SpaceX формирует новую группировку спутников Starshield по заказу Пентагона

Поле боя № 1 Несмотря на то, что всё внимание сейчас приковано к боевым действиям, ведущимся на Украине, основные события в области вооружённого противостояния между ведущими державами планеты происходят не на Земле, а в космосе, где одна за другой развёртываются спутниковые группировки военного или двойного назначения.