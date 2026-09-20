НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Рәфис Кәлимуллинның әнисе Фәүзия ханым: «Сайлау көнендә балалар, оныклар җыелып кайта»

Рәфис Кәлимуллинның әнисе Фәүзия ханым: «Сайлау көнендә балалар, оныклар җыелып кайта»

«Гаилә белән сайлыйбыз» теле-радиомарафонында әниле-уллы Фәүзия һәм Рәфис Кәлимуллиннар да катнашты. Фәүзия ханым гаиләләрендәге сайлау көне традицияләре турында сөйләде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым