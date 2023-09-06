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Новый министр обороны Великобритании отказался отправлять на Украину новый танк Challenger 2 взамен уничтоженного

Новый министр обороны Великобритании отказался отправлять на Украину новый танк Challenger 2 взамен уничтоженного

У Великобритании не так много боеспособных танков, чтобы заменять ими уничтоженные на Украине, так что Киев не получит замену потерянному на Запорожском направлении ОБТ Challenger 2.

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