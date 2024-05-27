Стаю диких кабанов заметили в деревне под Новосибирском

В деревне в Тогучинском районе Новосибирской области заметили стаю диких кабанов. В телеграм-канале министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина опубликовано видео местной жительницы, которая встретила их на дороге.
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