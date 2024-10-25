WSJ: Израиль предложил лидерам ХАМАС покинуть Газу в обмен на прекращение огня

Руководитель израильской спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа заявил о готовности Израиля дать лидерам палестинского движения ХАМАС шанс безопасно покинуть сектор Газа в обмен на прекращение огня и освобождение заложников, сообщили в The Wall Street Journal.
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