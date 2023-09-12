Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Вице-президент РФС о матче сборной России на Дальнем Востоке: «Если договоримся с Китаем, то почему бы и не провести его там»

Вице-президент РФС о матче сборной России на Дальнем Востоке: «Если договоримся с Китаем, то почему бы и не провести его там»

— Сборную России не рискнете везти на Дальний Восток? — Знаете, если РФС договорится с Китаем сыграть товарищеский матч, то почему бы и не провести его там.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх