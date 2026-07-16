Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России. Афины помешали ЕС принять ограничения ради одного миллиардера

Греция выступила против 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. В Афинах считают, что новые ограничения уничтожат греческую судоходную компанию Dynagas, пишет газета Financial Times со ссылкой на два источника.
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