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Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России. Афины помешали ЕС принять ограничения ради одного миллиардера

Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России. Афины помешали ЕС принять ограничения ради одного миллиардера

Греция выступила против 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. В Афинах считают, что новые ограничения уничтожат греческую судоходную компанию Dynagas, пишет газета Financial Times со ссылкой на два источника.

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