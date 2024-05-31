Продажа среднеазиатам оценок по русскому языку сотрудниками ФМС

ВМ

Владимир Минаков

Проверка знаний русского языка у мигрантов должна начинаться с предъявления школьного аттестата о среднем образовании - учил ли этот экзаменуемый русский язык в школе. Изучал, имеет оценку - можно проверить её соответствие наличию таких знаний. А если не изучал - откуда "отлично" в бумажке по проверке знаний в этом центре...Пусть возвращается пасти овец в свой кишлак и пробует на досуге познать великий и могучий русский язык, пока овцы пасутся...