Теперь уже экс-сотрудник миграционной службы за деньги ставил среднеазиатам «пятерки» по русскому языку.
Продажа среднеазиатам оценок по русскому языку сотрудниками ФМС
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Проверка знаний русского языка у мигрантов должна начинаться с предъявления школьного аттестата о среднем образовании - учил ли этот экзаменуемый русский язык в школе. Изучал, имеет оценку - можно проверить её соответствие наличию таких знаний. А если не изучал - откуда "отлично" в бумажке по проверке знаний в этом центре...Пусть возвращается пасти овец в свой кишлак и пробует на досуге познать великий и могучий русский язык, пока овцы пасутся...
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1 час.
Аудрюс
И этих тоже!
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1 час.
николай ткаченко
Бандерлоги! харэ бакланить про мигрантов. Много хохлов ошивается в Америке, а по американски они не БУМ БУМ и америке поую на них.
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54 мин.
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