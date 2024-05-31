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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Продажа среднеазиатам оценок по русскому языку сотрудниками ФМС

Продажа среднеазиатам оценок по русскому языку сотрудниками ФМС

Теперь уже экс-сотрудник миграционной службы за деньги ставил среднеазиатам «пятерки» по русскому языку.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Проверка знаний русского языка у мигрантов должна начинаться с предъявления школьного аттестата о среднем образовании - учил ли этот экзаменуемый русский язык в школе. Изучал, имеет оценку - можно проверить её соответствие  наличию таких знаний. А если не изучал - откуда &quot;отлично&quot; в бумажке  по проверке знаний в этом центре...Пусть возвращается пасти овец в свой кишлак и пробует на досуге познать великий и могучий русский язык, пока овцы пасутся...
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1 час.
Аудрюс
И этих тоже!
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1 час.
николай ткаченко
Бандерлоги! харэ бакланить про мигрантов. Много хохлов ошивается в Америке, а по американски они не БУМ БУМ и америке поую на них.
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54 мин.

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