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Кендалл Дженнер рассталась с баскетболистом Девином Букером после двух лет отношений

Кендалл Дженнер рассталась с баскетболистом Девином Букером после двух лет отношений

Американская модель Кендалл Дженнер прекратила отношения с баскетболистом Девином Букером. Фото: NINO / GC Images Звезда шоу «Семейство Кардашьян» и старшая сестра Кайли Дженнер Кендалл рассталась с баскетболистом «Финикс Санз» Девином Букером.

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