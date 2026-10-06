Трамп: Иран во время войны с США может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего

Иран может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего в штате Калифорния в ходе войны с США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Небраске, передает ТАСС.
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