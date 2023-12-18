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Почему дети едят мел?

Почему дети едят мел?

Бывало ли у вас такое, когда запах свежей побелки вызывает непреодолимое желание погрызть кусочек мела? А видели ли вы деток, которые с невероятным удовольствие грызут мел и не могут оторваться от этого «деликатеса»? Возможно, у вас растет такой малыш, который с радостью променяет шоколадную конфетку на кусочек белого или цветного мелка?Задумывались ли вы когда-нибудь о причинах таких вкусовых предпочтений? Что делать, если ребенок готов закатить истерику лишь бы заполучить заветный кусочек мела?Впервые столкнувшись с таким явлением, родители чаще всего просто посмеются, наблюдая за своим чадом.

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