Принц Уильям впервые заговорил о состоянии Кейт Миддлтон после химиотерапии

Принц раскрыл загадку своего браслета. Принц Уильям восхищается мужеством Кейт Миддлтон LEGION-MEDIAС тех пор как стало известно о болезни законной супругиУильяма Кейт Миддлтон, принц был крайне немногословен, когда его спрашивали о здоровье жены.
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