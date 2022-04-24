ИЗВЕСТИЯ iz

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«Известия» показали папку с надписью «Азов» в подвале прокуратуры Мариуполя

«Известия» показали папку с надписью «Азов» в подвале прокуратуры Мариуполя

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в воскресенье, 24 апреля, показал кадры из подвала мариупольской прокуратуры, где была найдена папка с надписью «Азов» (в РФ в отношении радикальной группировки возбуждено несколько уголовных дел).

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