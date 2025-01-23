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Астроном раскрыл детали выброса черной плазмы на Солнце

Астроном раскрыл детали выброса черной плазмы на Солнце

Протуберанец (выброс раскаленного газа) на Солнце необычного черного цвета, который зафиксировали ученые 22 января, возник прямо по центру звезды и получил такой необычный цвет благодаря нейтральному водороду.

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