Астроном раскрыл детали выброса черной плазмы на Солнце

Протуберанец (выброс раскаленного газа) на Солнце необычного черного цвета, который зафиксировали ученые 22 января, возник прямо по центру звезды и получил такой необычный цвет благодаря нейтральному водороду.
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