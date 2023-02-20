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Грэм Поттер: «Я не глуп и не наивен. Нельзя проигрывать 0:1 дома – любая критика справедлива»

Грэм Поттер высказался о проблемах «Челси», а также о критике в свой адрес. При Поттере лондонский клуб выиграл лишь 9 из 25 матчей.

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