🎗️ Цветы с утра возлагают к МАФу Москвы у центрального вокзала в Сочи Люди молча скорбят, их мысли далеко от этого места.
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🎗️ Цветы с утра возлагают к МАФу Москвы у центрального вокзала в Сочи Люди молча скорбят, их мысли далеко от этого места.