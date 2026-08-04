Путин запретил получать российское гражданство мигрантам с судимостью

Гражданам Украины предоставили двухгодовую отсрочкуПрезидент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью получать российское гражданство или разрешение на проживание в стране.
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