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Деннис Шредер о «Торонто»: «Cо своими братьями из сборной я шел как на войну. Мы знали, что всегда поддержим друг друга. Здесь я пока этого не чувствую»

«Когда я пришел сюда, Дарко [Раякович] проделал огромную работу по внедрению этой системы в организацию.

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