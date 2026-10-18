МЧС по Севастополю опубликовал экстренное предупреждение для Севастополя.С 18 по 19 октября 2026 года в Севастополе прогнозируют очень сильный дождь, грозу и ветер до 25 м/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым