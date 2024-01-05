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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Букмекеры уверены, что люди победят в войне с инопланетянами. На победу пришельцев дают 25%

Букмекеры начали принимать ставки на возможное вторжение инопланетян на Землю до конца 2024 года. Аналитики считают, что люди победят в войне с инопланетянами – на это дают коэффициент 1.

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