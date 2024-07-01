В Самарской области сотрудники полиции и общественники в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» провели мероприятия с детьми

В Челно-Вершинском районе инспектор по пропаганде Безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Елена Калашникова и представитель Общественного совета районного отделения полиции Альбиной Гайнуллиной посетили детей, отдыхающих в пришкольном лагере и напомнили ребятам основные знания правил безопасного поведения на дорогах, практиковались правильно управлять велосипедом по узкой дороге, объезжать препятствия, переносить предмет во время езды, а так же оказывать первую медицинскую помощь упавшему с велосипеда.