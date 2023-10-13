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Мировое обозрение

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Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС

Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС

Правительство Буркина-Фасо сообщило в пятницу, что подписало соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции, которая «покроет энергетические потребности населения», сообщает агентство Франс Пресс.

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