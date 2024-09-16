Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Какая мерзость! Провести расследование « деятельности этого деятеля» с конфискацией имущества, не на зарплату приобре...За сына Юрия Нику...
  • Walery
    У такой элиты обычно недостаточно образования.  На это не обращали внимания в 20-е годы прошлого века - тогда главное..."МЫ ПАХАЛИ": ГЕРО...
  • Татьяна Мельник
    Природа отдыхает на детях , вернее делает их уродами ! У Чкалова внучка тоже , Гайдара внучка …За сына Юрия Нику...

История с бородачами кинувшими банку пива в сотрудников ДПС получила продолжение. Теперь наказания боятся не преступники, а сами полицейские

История с бородачами кинувшими банку пива в сотрудников ДПС получила продолжение. Теперь наказания боятся не преступники, а сами полицейские

Интересная жизнь с Vera Star Очень прискорбно наблюдать за тем, как наши парни, которые носят форму полицейских, вынуждены объяснять окончательно попутавшим берега чужеземцам, что те "не правы".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лебедев Андрей Юрьевич
Выступил чурбан-убей
Ответить
7 час.
Игорь Васиков
Рыба гниёт с головы. Если рядовых сотруднико (а в их лице честь МВД) не защищает начальник, то немедленно принять меры!
Ответить
7 час.
александр почекунин
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх