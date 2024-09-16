Интересная жизнь с Vera Star Очень прискорбно наблюдать за тем, как наши парни, которые носят форму полицейских, вынуждены объяснять окончательно попутавшим берега чужеземцам, что те "не правы".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Странные заявления представителей власти в России или кто хочет поражения России
- Мира между Россией и НАТО больше не будет. В худшем случае "не будет никого на Земле". Решения приняты
- История с бородачами кинувшими банку пива в сотрудников ДПС получила продолжение. Теперь наказания боятся не преступники, а сами полицейские
Свежие комментарии