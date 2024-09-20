Карьерный консультант Валинуров: блогеры после падения доходов вернутся к корням

У российских блогеров значительно снизились доходы. Если эта тенденция продолжится, то они вернутся к корням – деятельности, которой занимались до блогерства, заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с Общественной Службой Новостей.
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