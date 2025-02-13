Огненная река: как зенитные комплексы «Тунгуска» борются с БПЛА противника

Война дронов, которая разгорелась в ходе СВО, для всех стала неожиданной. Пехотинцам, танкистам, артиллеристам и даже бойцам войскового звена ПВО пришлось срочно приспосабливаться к новой реальности, учиться бороться с новыми ударными средствами.
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