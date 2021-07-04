Власти Украины назвали причину смерти мужчины из Винницы после прививки препаратом Pfizer

Русская планетаПолитикаВласти Украины назвали причину смерти мужчины из Винницы после прививки препаратом PfizerВласти Украины отчитались о смерти жителя Винницы, который скончался через четыре часа после прививки от коронавируса.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьelena borisovaНичего удивительного, вакцины провоцируют тромбозы и инфаркты-инсульты. И у нас такое бывает. Слава Богу, очень редко. В случае серьезной опасности болезни на риск идти стоит. www.anti-glob.ru.Комментировать
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