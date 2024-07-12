За месяц в Калуге отремонтировали 2 тысячи квадратных метров дорог

Как рассказал мэр Калуги Дмитрий Денисов, за июнь ямочному ремонту в областной столице подверглись 2 тысячи квадратных метров автодорогКак рассказал мэр Калуги Дмитрий Денисов, за июнь ямочному ремонту в областной столице подверглись 2 тысячи квадратных метров автодорог.
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